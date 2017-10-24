Emre Çolak'ın yeni hocası belli oldu
Deportivo La Coruna, teknik direktör Pepe Mel'in görevine son vererek yerine Cristobal Parralo'yu getirdi
Milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, La Liga'nın 9. haftasında sahasında Girona'ya 2-1 yenilince kulüp yönetimi teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.
Deportivo La Coruna'daki görevine 28 Şubat 2017'de başlayan Pepe Mel, geçen sezon takımın küme düşmesini önlemişti. Bu sezon geride kalan 9 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik, 5 de mağlubiyetle 16. sırada yer alan Deportivo La Coruna'da kötü gidişin sorumlusu olarak gösterilen 54 yaşındaki İspanyol teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
İspanyol kulüp, Pepe Mel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, altyapı takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Fabril'i çalıştıran Cristobal Parralo'nun getirildiğini duyurdu. Deportivo La Coruna ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Parralo, takımın başında bugünkü antrenmana çıktı.
La Liga'da bu sezon geride kalan 9 haftada Alaves, Las Palmas ve Villarreal'den sonra teknik direktör değişikliğine giden 4. kulüp Deportivo La Coruna oldu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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Negredo bilmecesi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ARKADAŞLAR NEGREDO; ABOUBAKAR,GOMEZVE DEMBABA'DAN ÜSTÜN ANCAK BAŞLANGIÇ YAPAMADI. KENDİSİNEDE PAS VERİLMİYOR ANCAK NEGREDO ASİST YAPIYOR
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Lato sınıfta kaldı
Toplam 4
Yorum
Meth35 latovleviccide ısrar bırakılıp linnes banko olmalı.belhanda defansa yardım ediyo olabilir ama yetersiz ve etkisiz.ndiaye 10 numara pozisyonunda oynatılmalı fernandonun yanına selçuk serbest oyuncu olarak denenmeli.suan kadromuzdaki aksıyan yönler bunlar.birde su 3 lü defans kurgusunda vazgeçilmeli.
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 13
Yorum
arsen l. BJK size danışacak değil.Efendiliğini siz tartamazsınız.Gereği neyse yapar.Sizin için yapmaz yani..........
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