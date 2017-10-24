 Emre Çolak'ın teknik direktörü kovuldu – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    'ın teknik direktörü kovuldu

    Emre Çolak'ın teknik direktörü kovuldu

    Pepe Mel'in 'daki macerası kısa sürdü.

    La Liga'nın köklü ekiplerinden La Coruna, teknik direktör Pepe Mel'le yollarını ayırdığını açıkladı.

    'ın da formasını terlettiği Deportivo, bu sezon La Liga'da çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve beklentilerin altında kaldı. Yönetim, çareyi teknik direktör değişikliğinde gördü.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, takımı geçici olarak altyapı antrenörü Cristobal Parralo'nun çalıştıracağı duyuruldu.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:29
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