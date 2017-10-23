Real evinde rahat kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 18. dakikada Marco Asensio'nun ortasında ceza sahası içinde ters bir vuruş yapan Eibarlı futbolcu Paulo Oliviera'nın topu kendi kalesine göndermesiyle 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 28. dakikada Asensio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 82. dakikasında Karim Benzema'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Marcelo, farkı üçe çıkardı. Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı. Real Madrid, 20 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Eibar ise 7 puanla 16. sırada yer aldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:13
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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