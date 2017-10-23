 Real evinde rahat kazandı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Real evinde rahat kazandı

    Real evinde rahat kazandı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında sahasında oynadığı maçta 'ı 3-0 yendi.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan , 18. dakikada Marco Asensio'nun ortasında ceza sahası içinde ters bir vuruş yapan Eibarlı futbolcu Paulo Oliviera'nın topu kendi kalesine göndermesiyle 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 28. dakikada Asensio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 82. dakikasında Karim Benzema'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Marcelo, farkı üçe çıkardı. Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı. Real Madrid, 20 puanla 3. sıradaki yerini korurken, ise 7 puanla 16. sırada yer aldı.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:13
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