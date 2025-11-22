Chelsea Burnley engelini geçti! Derbi öncesi moral depoladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, Turf Moor'da Burnley'ye konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Maviler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'ye üç puanı getiren goller; 37. dakikada Pedro Neto ve 88. dakikada Enzo Fernandez'den geldi.

Bu galibiyetle birlikte Chelsea puanını 23'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ev sahibi Burnley ise 10 puanda kalarak düşme hattına yaklaştı.

Ligde gelecek hafta Chelsea, Stamford Bridge'de lider Arsenal'i ağırlayacak. Burnley ise deplasmanda Brentford karşısına çıkacak.