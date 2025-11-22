CANLI SKOR ANA SAYFA
Chelsea Burnley engelini geçti! Derbi öncesi moral depoladı

Chelsea Burnley engelini geçti! Derbi öncesi moral depoladı

Premier Lig’in 12. haftasında Chelsea, deplasmanda Burnley’i 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Londra ekibi, önümüzdeki hafta oynanacak Arsenal derbisi öncesi moral buldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 17:40
Chelsea Burnley engelini geçti! Derbi öncesi moral depoladı

Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, Turf Moor'da Burnley'ye konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Maviler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'ye üç puanı getiren goller; 37. dakikada Pedro Neto ve 88. dakikada Enzo Fernandez'den geldi.

Bu galibiyetle birlikte Chelsea puanını 23'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ev sahibi Burnley ise 10 puanda kalarak düşme hattına yaklaştı.

Ligde gelecek hafta Chelsea, Stamford Bridge'de lider Arsenal'i ağırlayacak. Burnley ise deplasmanda Brentford karşısına çıkacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
