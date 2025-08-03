Heung-Min Son'dan Tottenham'a duygusal veda!

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Bayer Leverkusen'den transfer olduğu 2015 yılının Ağustos ayından bu yana Premier Lig ekiplerinden Tottenham formasını giyen Heung-Min Son, 10 yıllık Hotspur kariyerini noktaladı.

Newcastle United ile oynanan hazırlık maçı ile sahaya son kez çıkan Güney Koreli yıldız, taraftarlar tarafından ayakta alkışlanarak uğurlandı.

Son, Tottenham forması ile kariyeri boyunca 454 maçta 173 kez fileleri havalandırırken 101 kez gol getiren pası attı.

Adı Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki oyuncunun sonraki adresinin MLS ekiplerinden Los Angeles FC olması bekleniyor.

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