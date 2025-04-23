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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 2-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal 2-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Crystal Palace ile yenişemedi. İşte 2-2 sonuçlanan mücadelenin detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 01:24
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Arsenal 2-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Premier Lig'de 34. hafta maçında Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Arsenal, maçın 3. dakikasında Jakub Kiwior'un golüyle öne geçti.

Eberechi Eze, 27. dakikada konuk takım adına ağları havalandırıp skoru eşitledi.

Arsenal'da Leandro Trossard, 42'te Mikel Arteta'nın ekibini yeniden öne geçirdi.

Devre Arsenal'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken maçın ikinci yarısının büyük bir bölümünde skor değişmedi.

Crystal Palace'da oyuna sonradan dahil olan Jean-Philippe Mateta 83'te kaydettiği golle skora yeniden dengeyi getirdi.

Kalan bölümde başka gol çıkmazken Arsenal ile Crystal Palace 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 67'ye, Crystal Palace ise 45'e çıkardı.

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