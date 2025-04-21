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Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United ve Burnley ligin bitimine 2 hafta kala Premier Lig'e yükseldi

Leeds United ve Burnley ligin bitimine 2 hafta kala Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Championship'te Leeds United ile Burnley, ligin bitimine 2 hafta kala Premier League'e yükselmeyi başaran iki takım oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 00:12
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Leeds United ve Burnley ligin bitimine 2 hafta kala Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Championship'te Leeds United ile Burnley, ligin bitimine 2 hafta kala Premier League'e yükselmeyi başaran iki takım oldu.

İngiltere Premier League'e yükselen iki takım belli oldu. Championship'in 44. haftasında Leeds United, Stoke City'i 6-0 mağlup ederken; Burnley ise en yakın takipçisi Sheffield United'ı 2-1 yendi. İki takım da, 3. sıradaki Sheffield United ile puan farkını da 8'e çıkardı ve 94 puanla Premier Lig'e yükselmeyi garantilediler.

Burnley, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele ederken, Leeds United ise 2 yıl sonra dönüş yaptı.

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