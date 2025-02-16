Tottenham 1-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, 13. dakikada James Maddison'dan geldi.

Ev sahibi ekip, maç boyunca oyun kontrolünü elinde tutarken Manchester United zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de skoru değiştirmeyi başaramadı. Tottenham, bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Manchester United ise 29 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Ipswich Town deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise Everton deplasmanına gidecek.