  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham 1-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tottenham 1-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig’de Tottenham, sahasında Manchester United’ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 21:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham 1-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, 13. dakikada James Maddison'dan geldi.

Ev sahibi ekip, maç boyunca oyun kontrolünü elinde tutarken Manchester United zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de skoru değiştirmeyi başaramadı. Tottenham, bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Manchester United ise 29 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Ipswich Town deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise Everton deplasmanına gidecek.

F.Bahçe'ye Fildişi Sahilli kanat!
F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti!
DİĞER
Icardi ve Wanda Nara düellosu devam ediyor! Adeta birbirlerini kopyalıyorlar…
"Türk siyasetinin Ziya'sı" | Bakan Murat Kurum CHP'li Özgür Özel'in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi?
Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham ManU'yu tek golle geçti! Tottenham ManU'yu tek golle geçti! 21:33
Jose Mourinho: Burak Yılmaz bizi şaşırttı! Jose Mourinho: Burak Yılmaz bizi şaşırttı! 21:30
Levent Mercan: Rolüme alıştım Levent Mercan: Rolüme alıştım 21:29
Esenler Erok Erzurum'a mağlup oldu! Esenler Erok Erzurum'a mağlup oldu! 21:26
Yandaş: Hem elimi hem 3 sarıyı sakındım Yandaş: Hem elimi hem 3 sarıyı sakındım 21:20
Oğuz Aydın: Hocamız nerede oynatırsa oynatsın... Oğuz Aydın: Hocamız nerede oynatırsa oynatsın... 21:16
Daha Eski
F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! 20:56
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 20:56
Osman Aşkın Bak F.Bahçe Beko'yu kutladı Osman Aşkın Bak F.Bahçe Beko'yu kutladı 20:52
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? 20:47
G.Saray kafilesi Rize'ye geldi G.Saray kafilesi Rize'ye geldi 19:55
Beşiktaş G.Saray'ı deplasmanda mağlup etti Beşiktaş G.Saray'ı deplasmanda mağlup etti 19:53