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Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa 1-1 Ipswich Town (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa 1-1 Ipswich Town (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Aston Villa ile Ipswich Town, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonunda taraflar, karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 20:44
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Aston Villa 1-1 Ipswich Town (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Aston Villa ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ipswich Town'ın golü 56. dakikada Liam Delap'tan gelirken, Aston Villa'nın golünü 69. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Öte yandan Ipswich Town'da Axel Tuanzebe, mücadelenin 40. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Aston Villa bu sonuçla puanını 38'e yükseltirken, Ipswich Town puanını 17'ye çıkardı.

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