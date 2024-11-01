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Haberler İngiltere Premier Lig

Manchester United'da Ruben Amorim dönemi!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 39 yaşındaki Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'le 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 15:08 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 15:32
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Manchester United'da Ruben Amorim dönemi!

İngiliz temsilcisi Manchester United, Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaştı.

Premier Lig ekibi Manchester United, Teknik Direktör Erik ten Hag'ın yerini doldurdu ve Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Amorim ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da opsiyonu olduğunu belirtildi. 39 yaşındaki teknik direktörün 11 Kasım Pazartesi günü görevine başlayacağı ifade edildi.

2020'den bu yana Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u çalıştıran Ruben Amorim, Portekiz Ligi'nde 2, Portekiz Kupası'nda 2 ve Portekiz Süper Kupa'da 1 kez şampiyonluk yaşadı.

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