İlkay M. City'de

İlkay Gündoğan, Manchester City'de... Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Türk asıllı Alman yıldız, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski kulübüyle sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, dün sosyal medyadan yaptığı video açıklamasıyla İlkay'ın 1 yıllığına yeniden kadroya katıldığını duyurdu. İlkay imza sonrası yaptığı açıklamada; "Manchester City'deki yedi yılım benim için hem saha içinde hem de saha dışında saf bir mutluluk dönemiydi. Bir insan ve oyuncu olarak büyüdüm" ifadelerini kullandı.

SABIRSIZLANIYORUM

Tecrübeli futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Hayatımın olağanüstü bir dönemiydi. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor. Herkes Pep'e duyduğum saygıyı biliyor. O dünyanın en iyi menajeri ve onunla her gün çalışmak sizi daha iyi bir oyuncu yapıyor. Sürekli olarak meydan okunduğunu hissediyorsunuz, bu da herhangi bir profesyonel için tam olarak istediğiniz şey. Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum."

HEMEN KABUL ETTİM

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın geri dönmesinin ardından mutlu olduğunu söyledi: "İlkay beni aradı ve geri dönme şansı olup olmadığını sordu. Biz de hemen kabul ettik. Onun ne kadar kaliteli oyuncu olduğunu biliyoruz. Geçen sezon Barcelona'da iyi performans sergiledi. Geri döndüğü için çok mutluyuz. İlkay buraya emekli olmak ya da güzel anıları hatırlamak için gelmedi. Zamana ihtiyacı yok."

BARÇA'YA VEDA ETTİ

İlkay, Barcelona'ya ise şu sözlerle veda etti: "Bir yıl sonra vedalaşma zamanı geldi. Her zaman Barça'da oynamak istedim ve hayatım boyunca hatırlayacağım bir anı ve deneyim için çok minnettarım. Sezon ve gelecek için size en iyisini diliyorum."