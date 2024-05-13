Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa 3-3 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa 3-3 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Jürgen Klopp'un öğrencileri rakibiyle 3-3'lük skorla berabere kaldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 00:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa 3-3 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında Aston Villa ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Liverpool deplasmanda rakibi ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.

Karşılaşmada Liverpool'un golleri 2. dakikada Martinez'in kendi ağlarını havalandırmasından 23'de Gakpo ve 48'de Quansah'ın ayağından geldi.

Aston Villa'nın gollerini ise 12. dakikada Tielamans, 85 ve 88. dakikalarda Duran kaydetti.

Bu maçın ardından Liverpool 79 puanla ligde 3. sırada yer aldı.

Aston Villa ise 68 puanla 4. sırada bulunuyor.

İş Bankası
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması!
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’
Başkan Erdoğan ve Miçotakis'ten ortak açıklamalar! "Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok" mesajı | Yunan'a 'Hamas' ve 'Kariye' ayarı
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler
Arda Güler'in arkadaşı geliyor! İşte G.Saray'ın yeni gözdesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham - Manchester City maçı ne zaman?
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 MAYIS rakamları
💊ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLERİ 2024
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:02
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:01
F.Bahçe Beko evinde kazandı F.Bahçe Beko evinde kazandı 22:04
Play-off eşleşmeleri belli oldu! Play-off eşleşmeleri belli oldu! 22:05
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 22:59
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:23
Daha Eski
Renk pusulası belli oldu! Renk pusulası belli oldu! 18:56
Barış Alper bombası! Türk futbol tarihine geçecek Barış Alper bombası! Türk futbol tarihine geçecek 19:04
Sultanların Milletler Ligi kadrosu açıklandı Sultanların Milletler Ligi kadrosu açıklandı 19:25
36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:12
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler 20:35
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! 20:40