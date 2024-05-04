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Arsenal 3-0 Bournemouth | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Arsenal evinde Bournemouth'u konuk etti. Londra ekibi, rakibini 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:30
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Arsenal 3-0 Bournemouth | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth Emirates Stadium'da karşı karşıya geldi.

Maç Arsenal'in 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Bukayo Saka, 70. dakikada Leonardo Trossard ve 90+7. dakikada Declan Rice kaydetti.

Mikel Arteta'nın öğrencileri bu galibiyetle puanını 83'e yükseltti.

Bournemouth ise 48 puanda kaldı.

Bournemouth'ta Ense Ünal, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Bournemouth ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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