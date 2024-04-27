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Aston Villa Chelsea: 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Aston Villa ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Aston Villa, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 00:09
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Aston Villa Chelsea: 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

A. Villa'nın gollerini Marc Cucurella (k.k) ve Morgan Rogers kaydetti. Maviler'in golleri ise Noni Madueke ve Conor Gallagher'dan geldi.

Bu sonucun ardından Aston Villa yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 67 puana ulaştı. 2 maçtır kazanamayan Chelsea ise 48 puana yükseldi.

Ligin 36. haftasında Aston Villa deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Chelsea ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

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