Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CHELSEA - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea - Newcastle United maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 23:00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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