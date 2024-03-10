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Aston Villa 0-4 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Aston Villa ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazanan Tottenham 3 puanı hanesine yazdırdı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri James Maddison, Brennan Johnson, Heung-min Son ve Timo Werner kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 19:26
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Aston Villa 0-4 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 yendi. Villa Park'ta oynanan ligin üst sıralarını ilgilendiren mücadelede Tottenham, James Maddison'ın 50, Brennan Johnson'ın 53, Son Heung-min'in 90+1 ve Timo Werner'in 90+4. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekipte John McGinn, 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ise 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle 53 puana çıkan bir maçı eksik Tottenham, 5. sıradaki yerini korudu. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Aston Villa ise 55 puanla 4. sırada yer aldı.

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