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Arsenal 2-1 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal ile Brentford, İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Arsenal 3 puanı hanesine yazdırdı. Arsenal'a galibiyeti getiren golleri Declan Rice ve Kai Havertz kaydetti. Brentford'un tek golü Yoane Wissa'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 22:46
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Arsenal 2-1 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, sahasında Brentford'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Arsenal, 19. dakikada Declan Rice ve 86. dakikada Kai Havertz'in golleriyle galibiyete ulaştı. Brentford'un golü, 45+4. dakikada kaleci Aaron Ramsdale'in hatasını değerlendiren Yoane Wissa'dan geldi.

Sezon başında performansı eleştiri konusu olan Alman futbolcu Havertz, peş peşe 4. maçta rakip fileleri havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Premier Lig'de art arda 8. galibiyetini elde eden ve puanını 64 yapan Arsenal, birbirleriyle karşılaşacak Liverpool ve Manchester City'nin maç fazlasıyla önüne geçerek liderliğe yerleşti.

Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Brentford ise 26 puanla 15. sırada kaldı.

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