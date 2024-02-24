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Manchester United 1-2 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Manchester United sahasında Fulham ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 20:25
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Manchester United 1-2 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Calvin Bassey ve 90+7'de Alex Iwobi kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü ise 89. dakikada Harry Maguire'dan geldi.

Bu sonucun ardından 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren M. United 44 puanda kaldı. Fulham ise 32 puana yükseldi.

Ligin 27. haftasında Man. United deplasmanda Manchester City'e konuk olacak. Fulham ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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