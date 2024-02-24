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Arsenal 4-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 26. hafta maçında Arsenal sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Londra ekibi rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 00:54
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Arsenal 4-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligde 26. hafta maçında Arsenal, Newcastle United'ı konuk etti.

Arsenal rakibini 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada gol perdesi 18. dakikada Newcastle United'dan Botman'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda açıldı.

Ardından 24. dakikada Havertz skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Arsenal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 65. dakikada Saka skoru 3-0'a getirdi.

69. dakikada Kiwior skoru 4-0 yapan golü attı.

84. dakikada Newcastle'dan Willock takımının tek golünü attı.

Londra ekibi bu gollerle rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Arsenal 58 puanla 3. sırada yer aldı.

Newcastle United ise 37 puanla 8. sırada bulunuyor.

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