Arsenal 4-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligde 26. hafta maçında Arsenal, Newcastle United'ı konuk etti.
Arsenal rakibini 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmada gol perdesi 18. dakikada Newcastle United'dan Botman'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda açıldı.
Ardından 24. dakikada Havertz skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı bu gollerle Arsenal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 65. dakikada Saka skoru 3-0'a getirdi.
69. dakikada Kiwior skoru 4-0 yapan golü attı.
84. dakikada Newcastle'dan Willock takımının tek golünü attı.
Londra ekibi bu gollerle rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Arsenal 58 puanla 3. sırada yer aldı.
Newcastle United ise 37 puanla 8. sırada bulunuyor.