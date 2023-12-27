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Everton 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Everton'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Manchester City 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 01:11
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Everton 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta karşılaşmasında Everton ile Manchester City kozlarını paylaştı. Everton'un ev sahibi olduğu mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu.

Karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 53. dakikada Foden, 64'de Alvarez ve 86. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Ev sahibi Everton'un tek golünü ise 29. dakikada Harrison attı.

Karşılaşmanın ardından Manchester City 37 puanla 4. sırada yer aldı.

Everton ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

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