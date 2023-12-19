Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest'ta ayrılık resmen açıklandı!

Nottingham Forest'ta ayrılık resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta flaş bir ayrılık gerçekleşti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 44 yaşındaki Galli teknik direktör Steve Cooper'ın görevine son verildiği duyuruldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 21:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nottingham Forest'ta ayrılık resmen açıklandı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Steve Cooper'ın görevine son verildi.

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Galli teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtilerek, kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'daki teknik direktörlük görevine son verilen Portekizli Nuno Espirito Santo ile görüşmelerini sürdürüyor.

Nottingham Forest'ı 23 yıl aranın ardından 2022'de Premier Lig'e çıkaran Cooper, bu sezon ise ligde beklentileri karşılayamadı. Nottingham Forest, ligde 17 hafta sonunda 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

DİĞER
GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu
İstanbulspor-Trabzonspor maçında saha karıştı! İstanbulspor başkanı oyuncuları sahadan çekme kararı aldı
Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: Kupada böyle olmaz
G.Saray transferde gözünü karattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salah'a dudak uçuklatan teklif!
Manchester City para cezası aldı!
Süper Loto çekildi (19 Aralık)
20 Aralık okullar tatil mi?
e-Devlet Doğalgaz Yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Servet Çetin'den hakem sözleri! Servet Çetin'den hakem sözleri! 21:30
Kadro dışı oyuncular hakkında açıklama! Kadro dışı oyuncular hakkında açıklama! 21:26
Thomas Müller imzayı attı! İşte sözleşme detayı Thomas Müller imzayı attı! İşte sözleşme detayı 21:22
Nottingham Forest'ta ayrılık resmen açıklandı! Nottingham Forest'ta ayrılık resmen açıklandı! 21:19
G.Saray CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde G.Saray CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde 21:16
Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: Kupada böyle olmaz Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: Kupada böyle olmaz 21:07
Daha Eski
Tottenham'dan Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde Tottenham'dan Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde 20:55
Icardi için flaş iddia! Sözleşme imzaladı Icardi için flaş iddia! Sözleşme imzaladı 20:10
Gaziantep FK - A. Demirspor | CANLI Gaziantep FK - A. Demirspor | CANLI 20:02
İstanbulspor - Trabzonspor | CANLI İstanbulspor - Trabzonspor | CANLI 19:53
Avcı'dan ilk 11 açıklaması! Avcı'dan ilk 11 açıklaması! 19:31
Fenerbahçe'de ayrılık! Fenerbahçe'de ayrılık! 19:24