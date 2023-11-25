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Manchester City 1 - 1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Liverpool, Haaland ve Alexader- Arnold'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 17:26 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 17:32
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Manchester City 1 - 1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 13.haftasında Manchester City ve Liverpool kozlarını paylaştı.

Etihad Stadyumu'nda kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

City'nin golü 27. dakikada Erling Haaland'tan gelirken, konuk takımın beraberlik golünü ise 80. dakikada Trent Alexader- Arnold kaydetti.

Bu sonuçla puanları paylaşan iki takımdan Manchester City puanını 29 yaparken, Liverpool ise 28 puana yükseldi.

HAALAND REKOR KIRDI

Manchester City'nin golcüsü Haaland, Liverpool karşısında attığı golle tarihe geçti. Norveçli yıldız, Premier Lig tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

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