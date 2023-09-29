Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'da Antony geri dönüyor!

Manchester United'da Antony geri dönüyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkındaki soruşturma devam eden Brezilyalı futbolcu Antony'nin, takımla antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 18:24
Manchester United'da Antony geri dönüyor!

Kulüpten yapılan açıklamada, soruşturma nedeniyle bir süre önce geçici olarak kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, takımla çalışmalara katılmasında ve maça çıkmasında sakınca bulunmadığı belirtildi.

Antony hakkında alınan karar, soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanması halinde tekrar değerlendirilecek.

Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını 5 Eylül'de duyurmuştu. Suçlamaları reddeden futbolcu hakkında Brezilya ve İngiltere'de emniyet tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Mancehester United, Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulunmuştu.

DİĞER
‘50 kere tüp bebek yaptırdım’ Aylin Coşkun geçirdiği zorlu süreci anlattı!
Yine FETÖ'ye ağıt! Kemal Kılıçdaroğlu AİHM'in skandal "ByLock" kararını savundu
Tadic için sürpriz açıklama!
Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU'ya G.Saray maçı öncesi bir şok daha!
G.Saray maçı öncesi flaş Antony gelişmesi!
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024
tv 8 canlı yayın - tv8 canlı izle (HD)
Koç burcunda DOLUNAY burçları nasıl etkileyecek? (29 Eylül 2023) | GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar 18:23
Manchester United'da Antony geri dönüyor! Manchester United'da Antony geri dönüyor! 18:20
Tadic için sürpriz açıklama! Tadic için sürpriz açıklama! 18:17
Bosna Hersek'te Milosevic dönemi! Bosna Hersek'te Milosevic dönemi! 17:01
Alonso'dan Madrid iddialarına yanıt! Alonso'dan Madrid iddialarına yanıt! 17:00
Beşiktaş - G.Saray maçı saat kaçta? Beşiktaş - G.Saray maçı saat kaçta? 16:36
Daha Eski
Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! 16:31
Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024! Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024! 16:23
Buruk kararını verdi! İşte Aslan'ın Ankaragücü 11'i Buruk kararını verdi! İşte Aslan'ın Ankaragücü 11'i 16:09
F.Bahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı F.Bahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı 15:40
ManU'ya G.Saray maçı öncesi bir şok daha! ManU'ya G.Saray maçı öncesi bir şok daha! 15:35
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi 14:32