Odegaard yuvada kaldı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Norveçli Martin Odegaard ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Kulüpte kaldığı için mutlu olan 24 yaşındaki orta saha, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim" ifadesini kullandı. 2020 yılından bu yana İngiliz ekibinde oynayan Martin Odegaard, 112 karşılaşmada 27 gol ve 15 asistle oynadı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Norveçli Martin Odegaard ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Kulüpte kaldığı için mutlu olan 24 yaşındaki orta saha, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim" ifadesini kullandı. 2020 yılından bu yana İngiliz ekibinde oynayan Martin Odegaard, 112 karşılaşmada 27 gol ve 15 asistle oynadı.