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West Ham United Mohammed Kudus'ü kadrosuna kattığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Ajax'tan Ganalı forvet oyuncusu Mohammed Kudus'ü transfer etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 23:09
West Ham United Mohammed Kudus'ü kadrosuna kattığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Ganalı forvet oyuncusu Mohammed Kudus'ü Ajax'tan transfer etti.

West Ham United Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Gana Milli Takımı formasını 24 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ajax Kulübünün açıklamasında ise Kudus'ün bonservis bedelinin 43 milyon avro olduğu ve miktarın ek ödemelerle 46 milyon avroya çıkabileceği belirtildi.

Profesyonel kariyerine Danimarka'nın Nordsjaelland takımında başlayan Kudus, 2020 yazında gittiği Ajax'ta 2 lig, bir de Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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