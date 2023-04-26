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Manchester City - Arsenal maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zirve mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 22:00
Manchester City - Arsenal maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City sahasında lider Arsenal'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki kritik karşılaşmada iki takımda 3 puan için sahaya çıkıyor.

2 maç fazlası bulunan Arsenal 75 puanla zirvede yer alıyor. Manchester City ise 70 puanla 2. sırada yer alıyor.

Manchester City - Arsenal mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MANCHESTER CITY - ARSENAL İLK 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodrigo, De Bruyne, İlkay, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli, Gabriel Jesus.

MANCHESTER CITY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Arsenal maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

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