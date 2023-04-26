Manchester City - Arsenal maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City sahasında lider Arsenal'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki kritik karşılaşmada iki takımda 3 puan için sahaya çıkıyor.

2 maç fazlası bulunan Arsenal 75 puanla zirvede yer alıyor. Manchester City ise 70 puanla 2. sırada yer alıyor.

Manchester City - Arsenal mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MANCHESTER CITY - ARSENAL İLK 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodrigo, De Bruyne, İlkay, Bernardo Silva, Grealish, Haaland



Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli, Gabriel Jesus.

MANCHESTER CITY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Arsenal maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.