Çağlar Söyüncü İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz kulübüne Ağustos 2018'de Freiburg'dan 20 milyon sterlin karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla katılmıştı. Leicester'da 129 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu 3 gol kaydetti.