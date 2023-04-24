Çağlar Söyüncü İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

Son dakika transfer haberleri... Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile ön sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Söyüncü, İspanyol ekibine bedelsiz olarak katılacak. İşte detaylar...
Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz kulübüne Ağustos 2018'de Freiburg'dan 20 milyon sterlin karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla katılmıştı. Leicester'da 129 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu 3 gol kaydetti.
Bu sezon Brendan Rodgers'la forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu. Söyüncü son 3 maçta ilk 11'de oynadı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
The Athletic'in haberine göre La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in sezon sonunda Söyüncü ile ön sözleşme imzalayacağı öğrenildi.