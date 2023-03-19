Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 4-1 Crystal Palace (Maç sonucu - ÖZET)

Arsenal 4-1 Crystal Palace (Maç sonucu - ÖZET)

İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Arsenal sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 18:54
Arsenal 4-1 Crystal Palace (Maç sonucu - ÖZET)

Premier Lig'de lider Arsenal, Emirates Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti.

Saat 17.00'de başlayan ve Topçular'ın 4-1 kazandığı karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Martinelli, 43 ve 74'te Saka ve 55'te Xhaka kaydetti; konuk ekip Crystal Palace'ın tek golü ise 63. dakikada Jeffrey Schlupp'tan geldi.

Bu sonucun ardından, lider Arsenal puanını 69'a yükseltirken, 12. sıradaki Crystal Palace 27 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in 29. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de evinde Leeds United'ı ağırlayacak; Crystal Palace ise aynı gün ve saatte sahasında Leicester City'yi konuk edecek.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...
Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine geri sayım! Seçmen listesi yarın askıya çıkıyor
İstanbul derbisinde kazanan yok!
Galatasaray'dan yeni sezon bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsenal - Crystal Palace maçı saat kaçta?
Chelsea Everton'a diş geçiremedi
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andrea Pirlo: İyi bir reaksiyon gösterdik Andrea Pirlo: İyi bir reaksiyon gösterdik 18:50
Boluspor 3 attı 3 aldı! Boluspor 3 attı 3 aldı! 18:42
Anadolu Efes'e evinde şok! Anadolu Efes'e evinde şok! 18:34
Jorge Jesus: Kazanmamız gerekiyor Jorge Jesus: Kazanmamız gerekiyor 18:12
Sivasspor evinde kazandı! Sivasspor evinde kazandı! 18:03
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 17:57
Daha Eski
F.Bahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:27
İbrahim Üzülmez: Bu takım şampiyon olacak! İbrahim Üzülmez: Bu takım şampiyon olacak! 17:02
Fırtına'da ayrılacak isimler netleşti! Fırtına'da ayrılacak isimler netleşti! 16:54
Beşiktaş'tan VAR çağrısı! Beşiktaş'tan VAR çağrısı! 16:21
Eyüpspor Pa Dibba ile güldü! Eyüpspor Pa Dibba ile güldü! 15:41
Sivasspor - Ankaragücü | CANLI Sivasspor - Ankaragücü | CANLI 15:31