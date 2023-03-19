Arsenal 4-1 Crystal Palace (Maç sonucu - ÖZET)

Premier Lig'de lider Arsenal, Emirates Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti.

Saat 17.00'de başlayan ve Topçular'ın 4-1 kazandığı karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Martinelli, 43 ve 74'te Saka ve 55'te Xhaka kaydetti; konuk ekip Crystal Palace'ın tek golü ise 63. dakikada Jeffrey Schlupp'tan geldi.

Bu sonucun ardından, lider Arsenal puanını 69'a yükseltirken, 12. sıradaki Crystal Palace 27 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in 29. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de evinde Leeds United'ı ağırlayacak; Crystal Palace ise aynı gün ve saatte sahasında Leicester City'yi konuk edecek.