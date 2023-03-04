Arsenal - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Bournemouth maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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