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Haaland’dan şova devam

Norveçli yıldız, ligdeki 27. golünü kaydetti. M. City’de 1 sezonda atılan gol rekorunu kırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Haaland’dan şova devam

Real mi, Barça mı, City mi derken yolunu Premier Lig olarak çizen Erling Haaland, sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

Manchester City'nin Bournemouth'u 4-1 yendiği maçta genç forvet yine golünü attı. Ligde 27 gole ulaştı. Premier Lig'in başladığı 1992'den bu yana Manchester City için bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olmayı başaran Haaland, kulübün efsane ismi Sergio Agüero'yu geride bıraktı. 2014-2015 sezonunda City formasıyla ligde 26 gol atan Arjantinli golcü, rekorun bir önceki sahibiydi. Agüero, kendisini geçen Haaland'ı tebrik etti. Haaland'ın önünde rekorunu genişletmek için 13 karşılaşma daha bulunuyor.

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