Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea'den rekor transfer! Enzo Fernandez...

Chelsea'den rekor transfer! Enzo Fernandez...

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Enzo Fernandez'in transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 10:34
Chelsea'den rekor transfer! Enzo Fernandez...

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in transferi konusunda kulübü Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Transferin 121 milyon avro karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Fernandez böylece 2021 yazında 117,5 milyon avro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'e ait Premier Lig rekorunu kırdı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği River Plate'te başlayan ve 2022 yazında Benfica'ya giden Fernandez, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor.



Kaynak: AA
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan 2 bomba birden! Aanholt ve Seferovic sonrası...
Sosyeteyi sarsan ölüm! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un kızları Leyla Çiftkurt evinde ölü bulundu! Henüz 24 yaşındaydı
F.Bahçe'de dev operasyon! City'den geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester United'da Eriksen şoku!
Wolves'ten orta saha hamlesi!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (1 Şubat 2023)
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco - Auxerre maçı saat kaçta? Monaco - Auxerre maçı saat kaçta? 11:45
Diskalifiye kararı F.Bahçe Beko'yu çileden çıkarttı! Diskalifiye kararı F.Bahçe Beko'yu çileden çıkarttı! 11:40
Toulouse - Troyes maçı saat kaçta? Toulouse - Troyes maçı saat kaçta? 11:36
Reims - Lorient maçı saat kaçta? Reims - Lorient maçı saat kaçta? 11:25
Lille - Clermont maçı saat kaçta? Lille - Clermont maçı saat kaçta? 11:21
Nantes - Marsilya maçı saat kaçta? Nantes - Marsilya maçı saat kaçta? 11:19
Daha Eski
Angers - Ajaccio maçı saat kaçta? Angers - Ajaccio maçı saat kaçta? 11:16
LeBron James tarihe geçti LeBron James tarihe geçti 10:52
A.Demirspor ile Fenerbahçe 38. randevuda A.Demirspor ile Fenerbahçe 38. randevuda 10:49
Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde... Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde... 10:45
Chelsea'den rekor transfer! Chelsea'den rekor transfer! 10:34
Şenol Güneş'in kardeşiyle ilgili açıklama geldi Şenol Güneş'in kardeşiyle ilgili açıklama geldi 10:30