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Manchester City 4-2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig 7. hafta erteleme maçında Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 00:59
Manchester City 4-2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig 7. hafta erteleme maçında Manchester City, sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Julian Alvarez, 53. dakikada Erling Haaland ve 63 ile 90. dakikalarda Riyad Mahrez kaydetti. Tottenham'ın 44. dakikada Dejan Kulusevski ve 45+2. dakikada Emerson ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Manchester City bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti. Tottenham ise 33 puanda kaldı.

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