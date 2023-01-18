Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace 1 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Crystal Palace 1 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta derbiyi kazanan Manchester United, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 01:27
Crystal Palace 1 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Manchester United, 43. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre Manchester United'ın üstünlüğü ile geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 90. dakikada attığı golle takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

Manchester United'da yeni transfer Wout Weghorst, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 80. dakikada sarı kart gören Casemiro ise Arsenal maçında cezalı duruma düştü.

DİĞER
Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak'tan Büşra Pekin'e olay gönderme! Büşra Pekin bantla değiştiğini söylemişti...
Türk Hava Yolları'ndan taşeron çalışanlarına kadro müjdesi
Güneş'ten Dele Alli için flaş yorum!
Başakşehir penaltılarda turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Crystal Palace - Manchester United maçı saat kaçta?
Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Ocak)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (18 Ocak 2023)
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya Süper Kupa'da şampiyon Inter! İtalya Süper Kupa'da şampiyon Inter! 00:10
Arif Boşluk: Ligde de galibiyetlerle devam etmek istiyoruz Arif Boşluk: Ligde de galibiyetlerle devam etmek istiyoruz 23:52
Vitor Hugo: Şartlar kolay değildi! Vitor Hugo: Şartlar kolay değildi! 23:52
Recep Uçar: Çok üzgünüm Recep Uçar: Çok üzgünüm 23:47
Abdullah Avcı'dan galibiyet sözleri! Abdullah Avcı'dan galibiyet sözleri! 23:41
Gomez'den galibiyet sözleri! Gomez'den galibiyet sözleri! 23:33
Daha Eski
Gomez noktayı koydu! Golü izleyin Gomez noktayı koydu! Golü izleyin 23:24
Ömer Erdoğan: Oyuncularımı tebrik ediyorum Ömer Erdoğan: Oyuncularımı tebrik ediyorum 23:19
Fırtına farkı 2'ye çıkardı! Fırtına farkı 2'ye çıkardı! 23:16
Fırtına kupada çeyrek finalde! Fırtına kupada çeyrek finalde! 23:12
Fırtına Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti! Fırtına Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti! 22:55
Bakasetas penaltı kaçırdı! İzleyin Bakasetas penaltı kaçırdı! İzleyin 22:54