Crystal Palace 1 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Manchester United, 43. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre Manchester United'ın üstünlüğü ile geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 90. dakikada attığı golle takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

Manchester United'da yeni transfer Wout Weghorst, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 80. dakikada sarı kart gören Casemiro ise Arsenal maçında cezalı duruma düştü.