Chelsea - Manchester City | CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Chelsea - Manchester City maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı ve beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.





CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LER

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Kovacic, Zakaria, Ziyech; Sterling, Pulisic, Havertz

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Aké, Cancelo; İlkay, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Haaland.