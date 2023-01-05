Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Manchester City | CANLI

Chelsea - Manchester City | CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 23:30
Chelsea - Manchester City | CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Chelsea - Manchester City maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı ve beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.



CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LER

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Kovacic, Zakaria, Ziyech; Sterling, Pulisic, Havertz

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Aké, Cancelo; İlkay, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Haaland.

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