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Everton Brighton: 1-4 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Everton sahasında Brighton'ı ağırladı. Mücadele konuk takımın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 01:01
Everton Brighton: 1-4 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Everton ile Brighton kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri Kaoru Mitoma, Evan Ferguson, Solomon March ve Pascal Gross kaydetti. Everton'ın tek golü ise Demarai Gray'den (p) geldi.

Bu sonucun ardından Brighton 27 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Everton ise 15 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Everton sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Brighton ise Liverpool'la sahasında karşılaşacak.

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