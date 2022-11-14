Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'da Cristiano Ronaldo incelemesi!

Manchester United'da Cristiano Ronaldo incelemesi!

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarının ardından bir anda gündem oldu. Fulham maçında kadroya alınmayan Ronaldo, kulüpten kendisini göndermek isteyenlerin olduğunu söylemişti. Kırmızı Şeytanlar, bunun üzerine kulüp içerisinde inceleme başlattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 19:33
Manchester United'da Cristiano Ronaldo incelemesi!

İngiliz kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 37 yaşındaki Ronaldo'nun verdiği röportajla ilgili "Kulüp, tüm gerçekler belirlendikten sonra yanıtını değerlendirecektir. Odak noktamız, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak ve oyuncu, teknik direktör, personel ve taraftarlar arasında inşa edilen ivme, inanç ve birlikteliği sürdürmek olacak." görüşlerine yer verdi.

Ronaldo, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki "Piers Morgan Sansürsüz" programına katılarak Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.

Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, ayrıca Erik ten Hag'a yönelik, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." sözlerini kullanmıştı.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ilk 11'e girme şansını bu sezon yakalamakta zorlandı. Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev alan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi zafer sonrası gerçek ortaya çıktı! Okan Buruk'un o hamlesinin ardından...
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından son anda kurtulan Doğan Kılıç o anları anlattı: Eşim yoğun bakımda aramızda 2 metre vardı
F.Bahçe'de flaş Pedro kararı!
Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erling Haaland'a sürpriz transfer teklifi!
Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum
2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
MEHİR NEDİR?
2023 trafik cezaları ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk Tosun'dan flaş Valerien Ismael sözleri! Cenk Tosun'dan flaş Valerien Ismael sözleri! 19:46
Erling Haaland'a sürpriz transfer teklifi! Erling Haaland'a sürpriz transfer teklifi! 19:42
Beşiktaş 9 gün izin yapacak! Beşiktaş 9 gün izin yapacak! 19:37
Manchester United'da Cristiano Ronaldo incelemesi! Manchester United'da Cristiano Ronaldo incelemesi! 19:33
Beşiktaş'ta divan tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta divan tarihi belli oldu! 19:28
TFF Fair-Play Ödülleri sahiplerini buldu! TFF Fair-Play Ödülleri sahiplerini buldu! 19:27
Daha Eski
Sporting'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Sporting'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! 19:24
A Milli Takım'ın İskoçya mesaisi başladı! A Milli Takım'ın İskoçya mesaisi başladı! 19:15
Samet Akaydın: Milli takım en büyük hayalimdi Samet Akaydın: Milli takım en büyük hayalimdi 18:18
Salih Özcan: Gurur duyuyorum! Salih Özcan: Gurur duyuyorum! 18:05
Cenk Tosun: Milli formayı çok özledim Cenk Tosun: Milli formayı çok özledim 17:56
TFF açıkladı! Milli oyuncu aday kadrodan çıkarıldı TFF açıkladı! Milli oyuncu aday kadrodan çıkarıldı 16:02