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Crystal Palace 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Crystal Palace ile Chelsea'nin kozlarını paylaştığı İngiltere Premier Lig maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Zorlu müsabakayı 90. dakikada Conor Gallagher'ın attığı golle 2-1 kazanan Chelsea 3 puanı hanesine yazdırdı. Maviler'in diğer golü 38. dakikada Aubameuang'dan geldi. Crystal Palace'ın tek sayısını Edouard kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 20:00
Crystal Palace 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi. Teknik direktör Graham Potter ile ilk maçına çıkan Chelsea, son dakikalarda bulduğu golle galibiyete ulaştı.

Crystal Palace'ın golünü 7. dakikada Odsonne Edouard kaydetti. Chelsea'nin golleri 38. dakikada Pierre Aubameyang ve 90. dakikada Conor Gallagher'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Chelsea puanını 13'e yükseltti. Crystal Palace 6 puanda kaldı.

İngiltere'de gelecek hafta Crystal Palace, Leeds United'ı ağırlayacak. Chelsea'nin konuğu Wolverhampton olacak.


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