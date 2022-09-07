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Chelsea'den flaş ayrılık kararı! Thomas Tuchel...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de önemli bir gelişme yaşandı. Chelsea, yaptığı resmi açıklamada Thomas Tuchel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 12:26
Chelsea'den flaş ayrılık kararı! Thomas Tuchel...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e kaybedilen 1-0'lık maçın ardından flaş bir gelişme yaşando. Ada ekibi, Alman menajer Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

TUCHEL'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, "Thomas Tuchel ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalar için teşekkür ederiz. Thomas burada geçirdiği süre içinde Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Chelsea tarihinde haklı olarak yerini alacak" denildi.

"GEÇİŞ İÇİN DOĞRU ZAMANDI"

Öte yandan açıklamanın devamında, "Kulübün devralınmasının ardından 100 gün geçti. Kulübü ileriye taşımak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Kulübümüzün yeni sahipleri bu geçişi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyor" ifadelerine yer verildi.

YENİ MENAJER NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Chelsea'de Tuchel ile yaşanan ayrılık sürecinin ardından yeni teknik direktör için de çalışmalar başladı. Kulüp, "Bu konuda hızlı hareket edeceğiz. Yeni bir teknik direktör ataması yapılana kadar da başka bir açıklama yapılmayacak" sözleri dikkati çekti.

POTTER İDDİASI

Öte yandan Chelsea'nin Graham Potter'ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia ediliyor. 47 yaşındaki Potter, Östersunds, Swansea City ve Brighton takımlarında görev almıştı.

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