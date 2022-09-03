Haberler İngiltere Premier Lig Milan - Inter: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan - Inter: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Gol düellosunda Milan rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 21:02
Milan - Inter: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A 5. hafta mücadelesinde derbi maçta Milan ile Inter karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan, 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 60. dakikalarda Rafael Leao ve 54. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Inter'in golleri ise 21. dakikada Brozovic ve 67. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Stefano Pioli'nin öğrencileri ligde henüz mağlubiyet yüzü görmezken, aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 11'e yükseltti.

Inter ise bu sonuçla ligdeki 2. mağlubiyetini alırken, 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Torino ile karşı karşıya gelecek. Milan ise Sampdoria deplasmanına gidecek.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş aradığı stoperi Almanya'da buldu! Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı...
Kanlı Noel şehitleri Murat Hakan Kutsi İlhan kardeşlerin isimlerinin ardından anneleri Mürüvvet İlhan'ın da adı bir gemiye verildi
Beşiktaş'tan flaş Icardi hamlesi! Transferi...
Başakşehir evinde galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nefes kesen maçta kazanan Tottenham!
Chelsea geriden gelip kazandı
TFF binasına saldıran 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 3 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 3 Eylül Cumartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan flaş Icardi hamlesi! Transferi... Beşiktaş'tan flaş Icardi hamlesi! Transferi... 20:33
Ajax evinde çok farklı! Ajax evinde çok farklı! 20:28
Cengiz'li Marsilya deplasmanda galip! Cengiz'li Marsilya deplasmanda galip! 20:21
F.Bahçe Hazard bombasını patlatıyor! F.Bahçe Hazard bombasını patlatıyor! 20:13
Real Madrid evinde kazandı! Real Madrid evinde kazandı! 19:19
Bodrumspor 3 puanı 3 golle aldı Bodrumspor 3 puanı 3 golle aldı 19:15
Daha Eski
Nefes kesen maçta kazanan Tottenham! Nefes kesen maçta kazanan Tottenham! 19:06
Chelsea geriden gelip kazandı Chelsea geriden gelip kazandı 19:03
Cimbom'da Depay ısrarı sürüyor! Cimbom'da Depay ısrarı sürüyor! 19:00
Milliler Bulgaristan'ı farklı geçti Milliler Bulgaristan'ı farklı geçti 18:54
Bayern Münih'e U. Berlin engeli! Bayern Münih'e U. Berlin engeli! 18:42
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye stoper çalımı! Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye stoper çalımı! 18:37