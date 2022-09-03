Milan - Inter: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A 5. hafta mücadelesinde derbi maçta Milan ile Inter karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan, 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 60. dakikalarda Rafael Leao ve 54. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Inter'in golleri ise 21. dakikada Brozovic ve 67. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Stefano Pioli'nin öğrencileri ligde henüz mağlubiyet yüzü görmezken, aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 11'e yükseltti.

Inter ise bu sonuçla ligdeki 2. mağlubiyetini alırken, 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Torino ile karşı karşıya gelecek. Milan ise Sampdoria deplasmanına gidecek.