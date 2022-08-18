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Matheus Nunes Wolverhampton’da! Tarihe geçen transfer

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Sporting Lizbon’dan Matheus Nunes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, yaptığı açıklamada bonservis bedelini belirtmezken bu transferin kulüp tarihinin en pahalı transferi olduğunu duyurdu. Öte yandan Matheus Nunes yaptığı açıklamada; Transferin benim için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 11:46
Matheus Nunes Wolverhampton’da! Tarihe geçen transfer

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibi; Hee Chan Hwang, Nathan Collins ve Goncalo Guedes transferlerinden sonra Matheus Nunes'i de kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağlayan Wolverhampton'ın ada basınında çıkan haberlere göre bu transfer için Portekiz ekibine 38 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

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Kulübün resmi internet sitesine konuşan Portekizli oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Cumartesi günü Tottenham ile oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bazı takım arkadaşlarımla konuştum çünkü onlarla milli takımda oynuyorum. Bruno Lage de beni çok istiyordu ve ben de Premier Lig'de oynamak istiyordum. Bunun benim için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
Öte yandan Nunes geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla 50 maçta görev alırken 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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