Brentford - Leeds United: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brentford ile Leeds United karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 56. dakikada Raphinha (p) ve 90+4. dakikada Jack Harrison'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ligde kaldı. Ev sahibi takımın 78. dakikada Sergi Canos ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan Brentford'da golün sahibi Sergi Canos, mücadelenin 80. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Leeds United bu sonuçla puanını 38'e çıkararak sezonu 17. sırada noktaladı. 46 puanda kalan Brentford ise sezonu 13. sırada tamamladı.