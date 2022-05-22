Haberler İngiltere Premier Lig Brentford - Leeds United: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Brentford - Leeds United: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Leeds United, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi. Leeds United uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek ligde kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 20:23
Brentford - Leeds United: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brentford ile Leeds United karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 56. dakikada Raphinha (p) ve 90+4. dakikada Jack Harrison'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ligde kaldı. Ev sahibi takımın 78. dakikada Sergi Canos ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan Brentford'da golün sahibi Sergi Canos, mücadelenin 80. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Leeds United bu sonuçla puanını 38'e çıkararak sezonu 17. sırada noktaladı. 46 puanda kalan Brentford ise sezonu 13. sırada tamamladı.

DİĞER
Bulgaristan Ligi'nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...
Kan donduran olay! Tekirdağ'da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
"Avrupa'ya meydan okumak istiyoruz"
Trabzonspor sezonu yenilgiyle noktaladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
C. Palace ManU'yu tek golle devirdi!
Brighton evinde güldü!
Eskişehir'de deprem mi oldu?
2022 KURBANLIK FİYATLARI
22 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leeds United Premier Lig'e tutundu! Leeds United Premier Lig'e tutundu! 20:20
Brighton evinde güldü! Brighton evinde güldü! 20:17
Leicester'dan 4 gollü galibiyet! Leicester'dan 4 gollü galibiyet! 20:17
Arsenal 3 puanı 5 golle aldı! Arsenal 3 puanı 5 golle aldı! 20:12
Chelsea 3 puanı 90+1'de kaptı! Chelsea 3 puanı 90+1'de kaptı! 20:08
Liverpool'a galibiyet yetmedi! Liverpool'a galibiyet yetmedi! 19:58
Daha Eski
Tottenham deplasmanda farklı kazandı! Tottenham deplasmanda farklı kazandı! 19:58
Premier Lig'de şampiyon M. City! Premier Lig'de şampiyon M. City! 19:55
"Avrupa'ya meydan okumak istiyoruz" "Avrupa'ya meydan okumak istiyoruz" 19:36
Fırat Aydınus sahalara veda etti Fırat Aydınus sahalara veda etti 19:26
İspanya'da kazanan Verstappen! Leclerc'e şok İspanya'da kazanan Verstappen! Leclerc'e şok 19:15
Toprak Razgatlıoğlu'dan Portekiz'de çifte podyum Toprak Razgatlıoğlu'dan Portekiz'de çifte podyum 19:11