Chelsea - Arsenal: 2-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Londra derbisinde kazanan Arsenal!

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-2 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. ve 57. dakikalarda Nketiah, 27'de Smith Rowe ve 90+2. dakikada ise penaltıdan Saka kaydetti. Chelsea'nin golleri ise 17'de Timo Werner ile 32. dakikada Azpilicueta'dan geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal 3 maç sonra kazandı ve 57 puana yükseldi. Chelsea ise 62 puanda kaldı.

Ligin 34. haftasında Chelsea sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Arsenal ise Manchester United'ı konuk edecek.