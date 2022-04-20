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Chelsea - Arsenal: 2-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Londra derbisinde kazanan Arsenal!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki dev derbide Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 4-2 mağlup etti. Topçular'a üç puanı getiren golleri 13. ve 57. dakikalarda Nketiah, 27'de Smith Rowe ve 90+2. dakikada penaltıdan Saka kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 23:57
Chelsea - Arsenal: 2-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Londra derbisinde kazanan Arsenal!

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-2 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. ve 57. dakikalarda Nketiah, 27'de Smith Rowe ve 90+2. dakikada ise penaltıdan Saka kaydetti. Chelsea'nin golleri ise 17'de Timo Werner ile 32. dakikada Azpilicueta'dan geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal 3 maç sonra kazandı ve 57 puana yükseldi. Chelsea ise 62 puanda kaldı.

Ligin 34. haftasında Chelsea sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Arsenal ise Manchester United'ı konuk edecek.

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