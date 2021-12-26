Tottenham-Crystal Palace maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Tottenham - Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tottenham - Crystal Palace maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER
Tottenham: Lloris, Royal, Sanchez, Dier, Tanganga, Regulion, Skipp, Hojbjerg, Lucas, Son, Kane
Crystal Palace: Butland, Ward, Tomkins, Andersen, Mitchell, Kouyate, Hughes, Gallagher, Edouard, Zaha, Ayew