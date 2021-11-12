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Ortaya çıktı! İşte Cristiano Ronaldo'nun haftalık kazancı

Spor haberi... Manchester United forması giyen süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun haftalık geliri dudak uçuklattı. 2020 yılında Juventus'ta oynadığı dönemde kariyer kazancının 1 milyar doların üzerine çıktığı kaydedilen Portekizli yıldızın haftalık olarak 480 bin Euro'luk bir sözleşmeye sahip olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:45
Ortaya çıktı! İşte Cristiano Ronaldo'nun haftalık kazancı

2003 yılında Sporting Lizbon'da profesyonel kariyerine başlayan ve ardından Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Portekizli futbolcunun, 2020 yılında Juventus'ta oynadığı dönemde kariyer kazancının 1 milyar doların üzerine çıktığı kaydedildi.

Ortaya çıktı! İşte Cristiano Ronaldo'nun haftalık kazancı

Gelmiş geçmiş en zengin sporculardan biri olarak gösterilen Portekizli, 2021 yaz transfer döneminde Juventus'tan eski takımı Manchester United'a transfer oldu.

Ortaya çıktı! İşte Cristiano Ronaldo'nun haftalık kazancı

Ronaldo'nun İngiliz ekibinde de haftalık 480 bin euroluk bir sözleşmeye sahip olduğu ifade edildi.

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