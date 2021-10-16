Manchester City-Burnley: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaştı. Etihad Stadium'da oynanan mücadelede İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çaldı.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Manchester City olurken, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'nin golleri Bernardo Silva ve Kevin de Bruyne'ün ayağından geldi. Bu skorla Manchester City puanını 17'ye yükseltirken, Burnley 3 puanda kaldı.