Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Manchester City maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy; Christensen, T Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Werner

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, İlkay; Jesus, Torres, Grealish