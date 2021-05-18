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Eric 'de Şöhretler Müzesi'ne seçilen 3. isim oldu!

ekiplerinden 'ın efsane futbolcularından Eric , ve 'nin ardından Şöhretler Müzesi'ne seçilen 3. isim oldu. Şöhretler Müzesi'ne, taraftarların ve temsilcilerinin vereceği oyların sonucunda bu hafta 5 yıldız futbolcu daha eklenecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 15:22
Eric Cantona Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'ne seçilen 3. isim oldu!

'den yapılan açıklamada, formasıyla 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan ve 156 maçta 70 gole imza atan 'nın, Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

24 Mayıs'ta 55 yaşına girecek Fransız eski yıldız futbolcu Cantona, ve 'nin ardından 'ne adını yazdıran üçüncü oyuncu oldu.

Duygularını dile getiren , "Yaklaşık 30 yıldız oyuncunun arasından seçildim çünkü farklıyım. Diğer aday oyuncular harika ama ben olağanüstüyüm!" değerlendirmesinde bulundu.

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