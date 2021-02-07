Tottenham - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Tottenham ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - West Bromwich maçı 7 Şubat Pazar günü saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - WEST BROMWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Lucas Moura, Ndombele, Son; Carlos Vinicius

West Bromwich: Johnstone; O'Shea, Ajayi, Bartley, Maitland-Niles; Phillips, Livermore, Gallagher, Snodgrass; Pereira; Grant