Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Everton: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. iki kez öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı ve 90+5'te yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 01:15 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 01:15
Manchester United - Everton: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 23. haftasında ile kozlarını paylaştı. Zirve mücadelesini yakından ilgilen mücadele tam 6 gole sahne olurken, takımlar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

24'te ve 45'te 'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devreye fırtına gibi giren Everton, 49'da ve 52'de 'in golleriyle 2-2'yi yakaladı.

70'de 'le bir kez daha ön geçmesine rağmen, 90+5'te Calvert-Lewin'in golüne engel olamayarak bir puana razı oldu: 3-3.

Bu sonucun ardından M. United 45 puanla ikinci sırada yer alırken, 6. sıradaki Everton ise puanını 37'ye çıkardı.

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