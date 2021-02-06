Manchester United - Everton: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United ile Everton kozlarını paylaştı. Zirve mücadelesini yakından ilgilen mücadele tam 6 gole sahne olurken, takımlar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlar 24'te Edinson Cavani ve 45'te Bruno Fernandes'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devreye fırtına gibi giren Everton, 49'da Abdoulaye Doucoure ve 52'de James Rodriguez'in golleriyle 2-2'yi yakaladı.

ManU 70'de Scott McTominay'le bir kez daha ön geçmesine rağmen, 90+5'te Calvert-Lewin'in golüne engel olamayarak bir puana razı oldu: 3-3.

Bu sonucun ardından M. United 45 puanla ikinci sırada yer alırken, 6. sıradaki Everton ise puanını 37'ye çıkardı.