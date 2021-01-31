Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea 2-0 Burnley | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

'de sahasında 'yi konuk etti. Yeni teknik adamı Tuchel ile ikinci maçına çıkan ekibi, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 17:09
Chelsea 2-0 Burnley | MAÇ SONUCU

'in 21. hafta mücadelesinde , konuk ettiği 'yi 2-0 mağlup etti.

'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen yönetiminde ikinci maçına çıkan Chelsea, 'nda Burnley'yi ağırladı.

Burnley'ye oranla daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 40. dakikada , 84. dakikada 'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Ligde son olarak ile golsüz berabere kalan Chelsea, Alman teknik adam yönetiminde ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Puanını 33'e çıkaran Chelsea, 7. sıraya yükseldi. Burnley ise 22 puanla 16. sırada kaldı.

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